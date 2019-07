TIL-trener Simo Valakari ønsker seg en ny spiss i sommervinduet, ettersom Runar Espejord er ute på ubestemt tid og Brayan Rojas ennå ikke har slått til på Alfheim.

Tidligere denne uken skrev iTromsø at TIL har gjort en henvendelse til FC Dallas for å sjekke muligheten for å hente tilbake Zdenek «Kobra» Ondrasek. Spissen spilte i TIL i fire sesonger fra 2012 til og med 2015. Han scoret han 51 mål på 123 kamper for «Gutan», før han forlot klubben gratis og signerte for Wisla Krakow.