«Nå tar Brann-sjefen styring over talentene. Det er på høy tid.»

Suksessen gjennom fire år har gradvis økt Lars Arne Nilsens innflytelse i Brann. Aldri i moderne tid har en trener hatt så stor innvirkning og påvirkning på Brann-organisasjonen som ham.

Det har gått helt fint, fordi han har vunnet fotballkamper. Resultatene har gitt treneren armslag, og derfor har det aldri vært enkelt for dem som har argumentert med at det er trist og for dårlig av Brann at de mister sine fremste talenter og at de aldri har satset på å få frem en eneste egenprodusert spiller under trenerens år i Bergen.