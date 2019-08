Bury har ikke klart å finne seg en ny eier og klarer ikke å oppfylle sine økonomiske forpliktelser. Den engelske fotballigaen (EFL) sier at de ikke så noen annen utvei enn å trekke tilbake Burys medlemskap.

Bury er den første klubben siden Maidstone i 1992 til å bli fratatt sitt medlemskap i EFL.

Bury er på nivå tre i engelsk fotball (League One), men har ikke vært i stand til å spille noen av sine første fem kamper i årets sesong. Det betyr at årets League One skal fullføres med kun 23 lag, og at antall nedrykksplasser blir redusert fra fire til tre.

– Dette er en av de mørkeste dagene i ligaens historie, sier EFLs styreleder Debbie Jevans.

Bolton Wanderers kan også risikere å bli fratatt sitt medlemskap i EFL. Klubben er gitt en siste frist på 14 dager til å rydde opp i sitt økonomiske kaos.

Bury FC ble stiftet 24. april 1885. Klubbens storhetstid ligger et stykke tid tilbake. De vant FA-cupen i 1900 og 1903. I 1924/25-sesongen endte de på 4.-plass i toppdivisjonen i engelsk football. Det er deres beste serieresultat. Klubben fostret seks landslagsspillere mellom 1899 og 1927.