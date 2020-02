AaFKs målmaskin blir trolig ikke brukt som spiss i år. Bohinen vil bruke Castro i andre roller.

Etter å ha lagt bak seg en forrykende sesong i 1.-divisjon i fjor, er det mange som gleder seg til å se når Niklas Castro slippes løs i eliteserien. I fjor spilte han mest på topp sammen med en spissmakker.

– Vi er i en situasjon der vi har tre spisser. Vetle (Fiskerstrand) er et lite stykke unna, så i prinsippet har vi bare to. Det kan tenkes at vi bruker Castro som spiss hvis vi ikke får inn en spiss, men i utgangspunktet spiller han på kanten i 3–4–3 eller som indreløper i 3–5–2, sier Lars Bohinen til Sunnmørsposten.