73 år gamle Yves Jean-Bart er fratatt alle sine verv innen fotball både på nasjonalt og internasjonalt nivå i 90 dager med umiddelbar virkning

Fifa opplyste at den midlertidige utestengelsen kommer etter at det er satt i gang «etterforskning av Mr. Jean-Bart».

Yves Jean-Bart er anklaget i hjemlandet for i seksuelt misbruk av tenåringsjenter på et nasjonalt treningssenter, et senter som er bygget med godskjennelse fra Fifa.

Han skal ha voldtatt flere unge kvinnelige fotballspillere på treningssenteret i nærheten av Port-au-Prince i løpet av de siste fem årene.

Jean-Bart har vært fotballpresident i landet siden 2000 og ble gjenvalgt i februar uten motkandidater for sin sjette periode.

Han har avvist alle anklagene.

(©NTB)