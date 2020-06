I januar hentet Solskjær ham som nødløsning. Nå er ny avtale i boks for den tidligere Lyn-spissen.

Ighalos opprinnelige kontrakt med den engelske storklubben gikk ut søndag, og United-leiren har de siste dagene jobbet på spreng med å få til en ny avtale. Ighalos klubb, Shanghai Shenhua, ønsket nemlig å få ham tilbake til sesongstarten i Kina.

Nå bekrefter imidlertid Manchester United på sitt nettsted at 30-åringen blir i klubben. Den nye låneavtalen gjelder ut januar 2021.

Ighalo har tidligere uttalt at han ønsker å fullføre sesongen i United, som er hans favorittklubb. NTB er kjent med at det har vært jobbet med å forhandle fram en ny avtale gjennom helgen.

– Vi er i dialog. De (Shanghai) har vært fantastiske overfor oss og har latt ham spille for drømmeklubben sin, sa United-manager Ole Gunnar Solskjær til klubbens nettsted tidligere i uken.

Kerstin Joensson, AP / NTB scanpix

Solskjær hentet Ighalo på lån på siste dag av overgangsvinduet i januar etter at stjernespissen Marcus Rashford ble skadd. Ighalo slo til umiddelbart og scoret fire mål på åtte kamper for klubben i sitt hjerte.

– Det har vært en drøm for ham, og forhåpentlig kan han fullføre det han startet på for oss, gjerne med et trofé, sa Solskjær.

Ighalo har tidligere spilt i Premier League for Watford. Han var i Lyn i 2007 og 2008.

