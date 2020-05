– Jeg kjører straks jeg får beskjed om at jeg får dra. Om det er samme natten, eller om det er morgenen etter ... Jeg lemper soveposen i bilen og kjører.

Per Ciljan Skjelbred er mer enn klar for sitt nye liv hjemme i Trondheim og som Rosenborg-spiller. Datoene for høstens internasjonale overgangsvindu er ikke fastsatt, men da nyheten kom denne uken om at det blir et norsk overgangsvindu fra 11. til 30. juni, åpnet det seg plutselig en mulighet for at han kan spille for RBK igjen én måned tidligere enn planlagt.