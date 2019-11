– Det kan godt være det går an å kjøpe tjenester av Hallvar i fremtiden, men vi ønsker å stå litt friere akkurat nå, sa Rosenborg-trener Eirik Horneland om Thoresens avgang fredag, og bekreftet med det at det var klubbens ønske å avslutte samarbeidet med sjefen for Rosenborgs speiderapparat.

Hallvar Thoresen er ikke den eneste som har vært i Rosenborgs speiderapparat. I januar 2018 ble det også kjent at klubben hadde knyttet til seg danske Henrik Jensen i en mindre stilling.