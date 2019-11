– Selvsagt når det er ett år igjen av kontrakten og man velger å dra, så er det jo en grunn til at man drar. Det har vært noen utfordringer.

21. oktober ble det klart at Gert Heerkes gir seg som trener for RBK2 etter sesongen. Nederlenderen sikret opprykk for andrelaget, og 23. november leder han Rosenborg for siste gang når U19-laget spiller NM-finale mot Odd.