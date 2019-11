Karim Benzema og Real Madrid holdt tidligere på dagen lekestue med Eibar og klatret til topps på tabellen med 4-0-seier. Serieleder forble imidlertid ikke hovedstadsklubben lenge.

Barcelona svarte med tre poeng og topper nå La Liga på bedre målforskjell enn tittelrivalen.

Ikke uventet ble Lionel Messi toneangivende for hjemmelaget. Argentineren satte inn 1-0 fra straffemerket midtveis i første omgang. Deretter ble det frisparkshow på Camp Nou.

Frispark-trippel

Først utliknet Lucas Olaza på et strålende treff fra distanse, før Messi svarte med et minst like godt skudd til 2-1-ledelse for Barcelona.

Superstjernen var imidlertid ikke ferdig med det. To minutter ut i annen omgang fikk han sjansen på frispark på ny. Distansen var omtrent den samme som på 2-1-scoringen, og igjen svingte Messi ballen vakkert over muren og inn i hjørnet.

Scoringen var argentinerens tredje i kampen og åttende i ligaen denne sesongen. Dermed er han kun ett mål bak Real Madrids Karim Benzema i kampen om toppscorertittelen i La Liga.

Villarreals Gerard Moreno har i likhet med Messi åtte fulltreffere.

Innbytter Sergio Busquets viste også fram skuddfoten da han satte inn 4-1 i sluttminuttene.

Enkelt for Real

Foto: Manu Fernandez / AP / NTB scanpix

Real Madrid brukte kun 17 minutter på å ta ledelsen i sitt møte med Eibar. Federico Valverde gjorde forarbeidet da Karim Benzema satte inn 1-0. Litt tidligere hadde franskmannen tvunget fram en kjemperedning av Eibar-keeper Marko Dmitrović da han fikk foten på et innlegg fra Eden Hazard.

Vanskelighetene Eibar hadde med å stoppe Real-stjernene ble understreket ved at både 2-0 og 3-0 kom på straffespark. Sergio Ramos og Benzema gjorde begge jobben fra krittmerket.

Real Madrid var imidlertid ikke ferdig med det. Drøyt kvarteret ut i annen omgang prikkskjøt Valverde inn 4-0 nede ved stolpen etter å ha fått ballen servert av Luka Modric.