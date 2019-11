Horneland gjør overraskende valg: Slik stiller Rosenborg

LERKENDAL: Null poeng er fasit etter halvspilt gruppespill. Mens alle de andre lagene står med poengfangst fra de tre første kampene, har ikke Rosenborg klart det.

Uansett hvordan kveldens kamp går vil Rosenborg bli liggende sist, men en seier mot Sporting vil holde liv i avansement-drømmen.

Eirik Horneland benker David Akintola i kveldens kamp, plassen tar Gjermund Åsen.

Forrige gang Rosenborg vant en gruppespill-kamp i Europa League var 28. september 2017 mot Vardar. Etter dette har de spilt 13 kamper uten seier. Like foran med 15 kamper uten seier er Apollon Limassol. Kypriotene innehar rekorden for flest kamper på rad uten seier.

Christine Schefte

Tap i Lisboa

Rosenborg viste motstand da de tapte i Lisboa for to uker siden. Prestasjonen ga nok både spillere og supportere tro på at Sporting CP absolutt er mulig å slå på Lerkendal.

Det tok portugiserne 70 minutter å overliste André Hansen. David Akintola hadde før målet en gedigen sjanse til å sende RBK i ledelsen, men det ville seg ikke for kantspilleren.

Det var Yannick Bolasie som er på utlån fra Everton som scoret Sportings mål. Kantspilleren headet ballen via en uheldig Even Hovland før ballen gikk i mål bak en sjanseløs André Hansen.

PSV leder gruppen og står med syv poeng, et poeng bak ligger Sporting, mens østerikske Lask ligger nest sist med fire poeng.

Kim Nygaard

Hornelands utvalgte

Rosenborg stiller med følgende lag (4–3–3): André Hansen - Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling - Mike Jensen, Marius Lundemo, Anders Trondsen - Gjermund Åsen, Alexander Søderlund, Samuel Adegbenro

Benken: Arild Østbø, Pål André Helland, David Akintola, Gustav Valsvik, Edvard Tagseth, Bjørn Maars Johnsen og Emil Konradsen Ceïde.