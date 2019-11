På Solsletta i Tveit har de lenge ønsket seg nytt kunstgress, og nå har de fått sine ønsker oppfylt. Nylig sto sjuerbanen klar med helt nytt kunstgress, og til våren skal elleverbanen – som i dag er gress – byttes ut.

Felles for de begge er at de legges med et underlag som er helt nytt i Kristiansand.