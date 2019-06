Den tidligere Arsenal-spillerens vonde tid: – Jeg låste meg inne på rommet i flere dager

Den tidligere Arsenal-backen Emmanuel Eboué (36) har fått oppleve noe av det største en fotballspiller kan gjøre. Han har spilt Champions League-finale, vært fast i Premier League og spilt VM for hjemlandet sitt.

Men livet hans tok en annen vending enn hva han hadde håpet på. Eboue har tidligere vært åpen om sine psykiske problemer, og har sagt at det til tider har vært så ille at han har vurdert å ta sitt eget liv.

I et TV-intervju med den franske kanalen RMC mandag kveld, forteller ivorianeren at problemene startet da FIFA utestengte han fra all fotball i ett år i 2016.

– Av og til låste jeg meg inne på rommet i tre-fire dager og tenkte «hva mer er det å leve for?», sier han i intervjuet.

Luca Bruno / AP

Mistet familie og hus

Utestengelsen fra fotballen kom som årsak av en uenighet mellom Eboué og en tidligere agent, som han skal ha skyldt mye penger. Kontrakten med hans daværende klubb Sunderland ble derfor terminert.

Det skulle bli starten på noen mørke år for den tidligere landslagsspilleren.

I et intervju med The Mirror i 2017, fortalte han om hvordan han mistet retten til å forsørge barna i skilsmisse, samt at han mistet sin bror i en motorsykkelulykke, ifølge VG.

– Til denne dagen tar jeg fortsatt antidepressiver for å hjelpe meg. Jeg har en lang vei å gå, men jeg håper at andre kan lære av dette, sier Eboué til RMC.

Kjent som moroklump

Backen fikk 214 kamper for Arsenal mellom 2005 og 2011. Han startet også Champions League-finalen mot Barcelona i 2006.

Nå har han lagt opp, men fra tiden som fotballspiller er Eboué kjent som en moroklump. Han var lagets klovn i Arsenal, og tidligere lagkamerat Emmanuel Adebayor uttalte blant annet at Eboué var morsommere enn mange komikere.

Stefan Wermuth / Reuters / NTB scanpix

Var flau

Eboué returnerte til England etter fire år i tyrkiske Galatasaray, i håp om å gjenopplive karrieren. Men da utestengelsen kom, var han flau. Han trente alene på kveldene og begynte etter hvert å lyve til sin egen familie.

– Ungene mine spurte meg alltid når jeg skulle komme tilbake til banen. Derfor gikk jeg ut hver morgen og latet som jeg skulle på jobb. Jeg holdt meg ute og gikk hjem igjen da de var i seng, sier han til RMC.

Etter noen år borte fra medias søkelys med fokus på egen helse, har Eboué nå blitt mer synlig igjen og håper at det kan hjelpe andre med lignende problemer.