Derfor ble Fredriksen vist på tribunen: – Ekstremt urettferdig

For første gang etter at Fredriksen mistet jobben som AaFK-trener foran 2018-sesongen var han søndag tilbake på Color Line Stadion som sjef for motstanderlaget. Det skjedde da Ull/Kisa tapte 0–1 for AaFK, og Fredriksen ble utvist på tampen av andre omgang.

På Sunnmørspostens direktesending like etter kampen visste ikke Fredriksen hvorfor han ble sendt på tribunen av dommer Kristoffer Hagenes. Før han dro fra stadion tok Ull/Kisa-treneren derimot en prat med dommerteamet og fikk en forklaring på utvisningen.