Jerv med borteseier mot Tromsdalen

TUIL - JERV 1–3

Tromsøværingene står dermed med ett fattig poeng etter ti spilte kamper.

Ole Marius Håbestad trillet sørlendingene i ledelsen da han ble vakkert spilt igjennom av Peter Reinhardsen etter kun fem minutter.

Gabriel Andersen hadde en stor mulighet til å utligne for vertene alene mot keeper, men skuddet gikk rett på Jervs Benjamin Boujar.

Istedenfor måtte hjemmesupporterne se Mathias Wichmann doble gjestenes ledelse med et frekt frispark fra innleggsposisjon. Dansken utnyttet at TUIL-keeper Erik Arnebott var forberedt på innlegg ved å skru ballen lavt i nærmeste hjørne.

Håkon Kjæve sørget for spenning da han pirket inn en redusering etter et langt kast etter en drøy time.

Da Tromsdalen presset på for poeng i sluttminuttene, åpnet det seg rom for Arne Sandstøs menn. På overtid resulterte et langt frispark fra keeper Boujar i at Håbestad fastsatte sluttresultatet til 1-3 med sitt andre for kvelden.

Dermed kunne Jerv reise den lange veien hjem med tre poeng i bagasjen.

Kampen skulle egentlig vært spilt 31. mars, men ble utsatt på grunn av snø og vind.

