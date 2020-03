Mandag ble det klart at Molde ikke reiser på den planlagte treningsleiren til Marbella. Spillerne skulle i utgangspunktet reise til Spania tirsdag morgen, men frykten for en eventuell karantene på grunn av koronaviruset gjorde at klubben valgte å bli værende hjemme i Norge.

Det ble tidlig satt i gang en prosess med å finne en motstander å møte i treningskamp hjemme i Molde, og tirsdag bekrefter MFK at de skal møte det nyopprykkede eliteserielaget Sandefjord på Aker stadion førstkommende lørdag.