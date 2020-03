Ødegaards lag rystet Barcelona - ble senket av Messi

BARCELONA - REAL SOCIEDAD 1–0

Lionel Messi brente flere sjanser, men scoret på straffe da Barcelona vant 1-0 over Real Sociedad i spansk La Liga lørdag. Straffen kom etter videodømming.

Martin Ødegaard hadde en god kamp mot giganten Barcelona, som har vært veldig gode på hjemmebane denne sesongen, men måtte likevel gi tapt for overmakten med Messi i spissen.

Det gjør at Sociedad tapte viktige poeng i kampen om 4.-plassen som gir plass i Champions League.

Barcelona hadde tolv seire og bare en uavgjort på Camp Nou før møtet med Ødegaards Sociedad. En straffescoring utgjorde forskjellen i Barcelona lørdag kveld.

Messi både forspilte og skapte sjanser, men ble matchvinner fra straffemerket etter at ballen gikk i armen til Robin le Normand som prøvde å klarere med hodet. Etter å ha brukt videodømming valgte dommeren å peke på straffemerket.

Joan Monfort / AP

– Fikk ikke vist seg frem

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener at Ødegaard ikke klarte å sette sitt preg på kampen mot Barcelona.

– Ødegaard får ikke vist seg frem i særlig stor grad i første omgang, og er langt mindre involvert enn vi har blitt vant til å se ham, sa Mathisen til TV 2.

Ødegaard var likevel nære å kunne notere seg for en målgivende pasning på Camp Nou, da han spilte frem Alexander Isak foran mål. Spissen skjøt over fra skrått hold.

– Ødegaard var ikke veldig synlig i andre omgang heller, men han setter opp en fin sjanse for Isak som svensken dessverre ikke klarte å sette i mål, sa Mathisen.

Isak var selv skuffet over at «La Real» ikke klarte å ta med seg noen poeng fra Barcelona.

– Vi ønsker å vinne hver eneste kamp, men i dag hadde Barcelona marginene med seg og vi klarte ikke å lykkes hele veien, sa svensken til TV 2.

Skandinavisk duell

Alle landene i Skandinavia var representert i lørdagens oppgjør på Camp Nou. Den norske midtbanestjernen hadde med seg Aleksander Isak i angrep, mens på motsatt banehalvdel fikk danske Martin Braithwaite sjansen fra start for Barcelona.

Braithwaite kom til kampens første skudd på mål etter drøye ti minutter, men skuddet fra skrått hold ble enkelt reddet av Sociedads keeper.

Isak introduserte seg med en sjanse like før halvtimen var spilt, men resten av 1. omgang var det Barcelonas største stjerne som kom til sjansene.

Etter 29 minutter ble Messi vippet alene med keeper, men med spiss vinkel ble det nok en redning for Sociedads Alex Remiro. Fem minutter før pause fikk argentineren en ny mulighet fra god posisjon i boksen, men det lave skuddet skrudde like utenfor stolpen.

Joan Monfort / AP

Flere forspilte sjanser

Ti minutter etter hvilen fikk Ødegaard sjansen i en lignende posisjon etter pasning fra Isak, men nordmannens skudd ble blokkert av Clément Lenglet.

Etter en knapp time fikk Messi sin tredje gode sjanse for dagen etter et Antoine Griezmann nikket ballen til argentineren i boksen. Barcelonas nummer 10 klinte til på volley i et mylder av Sociedad-spillere, men ballen gikk over mål.

Barcelona tok over kampen, og Messi gikk over i rollen som tilrettelegger etter de brente sjansene sine, men Barcelona fikk ikke ballen i mål på de tre sjansene Messi tilrettela heller.

Sociedads skandinaver kom på en sjelden visitt kvarteret før slutt, og det kunne fort blitt mål da Ødegaard sendte gjennom Isak. Svensken klinte til fra litt vanskelig posisjon, og ballen suste utenfor.

ALBERT GEA / Reuters

Videodømming

Etter 80 minutter kom avgjørelsen som til slutt ble utslagsgivende. Le Normand prøvde å heade vekk et innlegg mot en svevende Lenglet, men ballen gikk i armen til den franske midtstopperen, og Messi fikk sjansen fra straffemerket.

Argentineren var sikker, satte ballen godt plassert i hjørnet og fikk endelig målet og seieren han var på jakt etter.

Jordi Alba trodde han hadde doblet ledelsen rett før overtiden var omme etter fint framspill av Ansu Fati, men nok en gang ble videodømming brukt, og målet ble annullert for offside.