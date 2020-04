Rhyl FCs 141 år lange historie nærmer seg slutten, etter at deres økonomiske situasjon ikke lenger er håndterbar på grunn av koronakrisen.

Klubben bekrefter tirsdag på sitt nettsted at de ikke har fått investorhjelpen de trengte, og har nå formelt satt i gang avviklingen av virksomheten.

– Dette er en veldig emosjonell dag for alle som er tilknyttet klubben - frivillige, supportere, spillere, trenere og ansatte. Vi er alle fans, og kjenner dette dypt, sier klubbformann Paul Higginson - og legger til at han har troen på at et nytt og sterkt lag vil reise seg i byen.

Viking ble for sterke

Rhyl er en av de mest kjente klubbene i Wales, og har stolte tradisjoner. Klubben har vunnet den walisiske toppdivisjonen to ganger, og har deltatt i europacuper ved seks anledninger.

De røk ut i 2. kvalifiseringsrunde til Uefa-cupen da Viking ble for sterke i 2005. Viking, som da ble trent av Roy Hodgson vant 1–0 på bortbane etter scoring av Peter Kopteff. I returoppgjøret på Viking stadion vant de mørkeblå 2–1 etter to mål av Toni Nhleko.

Viking tok seg til 1. runde, hvor de slo storklubben Austria Wien over to kamper. Dermed ventet sluttspiIl, hvor Stavanger-laget møtte Monaco, Hamburg, Slavia Praha og CSKA Sofia.

Én seier, én uavgjort og to tap holdt til 4.-plass, og Slavia Praha gikk videre på bedre målforskjell enn Viking.

Møtte Partizan

2005 var sist gang Viking tok seg til et sluttspill i Europa. Viking prøvde seg i Uefa-cupen igjen i 2008, men den gang gikk de på en pinlig smell mot finske Honka i kvalifiseringen.

Rhyl deltok i kvalifiseringen til Champions League i 2009, men røk 0–12 sammenlagt for Partizan Beograd. Klubben har de siste sesongene spilt på nivå to i Wales - før tirsdagens triste beskjed.

Viking skal ut i Europa neste sesong etter cuptriumfen i desember. Når dette blir, er ennå usikkert på grunn av koronasituasjonen.