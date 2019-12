– Jeg føler meg fokusert. Forberedt. Klar for utfordringen. Dette er grunnen til at vi spiller. De store øyeblikkene som gjør familien stolt. Som gjør Kristiansand stolt.

Damion Lowe er, som han sier, klar for Lillestrøm borte og hjemme. Alt skal avgjøres over to oppgjør om Start skal spille Eliteserien eller 1. divisjon neste år. Det starter med kamp i Kristiansand lørdag kveld klokken 18.00.