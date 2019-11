Knappen er innstilt som ny hovedtrener i Hødd

I forrige uke skrev Sunnmørsposten at det var Kevin Knappen som lå an til å bli Hødds nye hovedtrener, ettersom han var innstilt som det. På mandagens styremøte ble det banket gjennom at 42-åringen er den de ønsker i jobben.

I ei pressemelding fra Hødd står det at de skal gå i forhandlinger med Knappen i de kommende dagene. Rammen for avtalen er en deltidsstilling over to eller tre år. Stillingen vil også berøre oppgaver som er administrative/strategiske/operative inn mot klubb- og toppfotballutvikling.