Nyland mener han burde fått fortsette: – Jeg er ekstremt skuffet

Mandag formiddag sendte fotballstyret i Hødd ut pressemelding om at Kevin Knappen er innstilt som ny hovedtrener i klubben. Det betyr at Sander Håskjold Nyland kun fikk én sesong i jobben som han fikk i mars.

– Jeg er ekstremt skuffet over den beslutningen, men jeg tar den til etterretning. Jeg skulle ønske at jeg fikk mulighet til å fortsette, for jeg ønsket å være med på å bygge videre og skape noe i Hødd. Jeg ser tilbake på året som et lærerikt år, som gir meg motivasjon til videre utvikling som trener og menneske, sier Håskjold Nyland til Sunnmørsposten.