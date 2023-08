Europadrømmen lever for Brann – tar med seg et godt resultat til Bergen

(Arouca – Brann 2–1) I sin første kvalifiseringskamp i Conference League så Brann lenge ut til å få med seg et tungt resultat til Bergen, men en redusering ti minutter før slutt gjør at avansementet lever i beste velgående.

MÅLSCORER: Magnus Warming reduserte til 1–2 for Brann. Vis mer

Publisert: 10.08.2023 Oppdatert: 10.08.2023 22:45

Cupmester Brann gikk direkte inn i tredje runde av Conference League-kvalifiseringen i sin første opptreden i Europa siden 2019.

Men den ble ikke returen de håpte på – i hvert fall ikke til å begynne med.

For bergenserne fikk det tøft mot portugisiske Arouca. Med 0–2 i sekken 20 minutter før slutt begynte det å se skummelt ut for avansement til play off.

En redusering fra innbytter Magnus Warming gjør imidlertid at det hele ser betydelig lysere ut.

– Det er stor forskjell på 0–2 og 1–2, så vi har alt å spille for neste uke. Det er bare å møte opp, oppfordrer nysigneringen Sander Kartum.

– Det kunne blitt styggere, men så får Brann et mål og det var ekstremt viktig, for nå lever det til de grader, sier BAs fotballekspert Jonas Grønner.

Etter de første 45 minuttene i Portugal kunne bergenserne være glade for at det bare sto 1–0.

– Vi er heldige som ikke ligger under med mer, var assistenttrener Erik Huseklepps korte oppsummering til BA etter førsteomgang.

Etter å først ha vartet opp med en kjemperedning, sto Mathias Dyngeland i Brann-målet for en aldri så liten blemme:

Garcia Mujica, som var en pest og plage for Brann, ble spilt gjennom og Dyngeland stormet ut fra mål. Sisteskansen havnet helt på halvdistanse og Mujica kunne dra seg enkelt forbi og sette ballen i åpent mål.

Dyngeland var så en stor grunn til at det kun ble med det ene i førsteomgang, og sto som en levende vegg på det som kom hans vei.

KJEMPEREDNING: Mathias Dyngeland holdt Brann inne i kampen mot Arouca. Vis mer

I annenomgang var bergenserne i aller høyeste grad mye mer med, men akkurat i det de nærmet seg utligning kom kalddusjen:

Morlaye Sylla og Jason kombinerte og gjorde et godt forarbeid før sistnevnte spilte inn til Mujica i Brann-boksen. Målscoreren la igjen til Cristo González som fikk lade kanonen fra 14–15 meter. Skuddet var godt og knallhardt og fant veien forbi Dyngeland.

Det stoppet likevel ikke Brann.

Ti minutter etter svarte rødtrøyene. Felix Horn Myhre spilte gjennom til innbytter Magnus Warming på flott vis. Dansken rev seg løs fikk løst av et skudd. Via Aroucas sisteskanse endte ballen i nettmaskene.

fullskjerm neste BRANN I EUROPA: Brann-spillerne borte hos de tilreisende supporterne i Portugal etter kampslutt. 1 av 2 Foto: Luis Vieira / NTB

Det ble med det ene målet for Brann, men resultatet gjør at drømmen om en ny runde i Europa-gruppespill lever.

– Jeg tror vi alle er enige om at vi satte oss i respekt etter denne annenomgangen. Jeg tror ikke de (Arouca) kommer opp til oss og tror de skal gå lett videre. De vet at de får det tøft, sier Mathias Dyngeland til BT etter kampen.

Om én uke spilles returoppgjøret på Brann Stadion. Der skal det avgjøres om Brann går til play off om sitt første europeiske sluttspill siden UEFA-cupen i 2007/08-sesongen.