United-profilen med City-innrømmelse: – Det gjorde vondt

Manchester United-forsvarer Luke Shaw forteller at Manchester Citys suksessesong var vanskelig å takle.

IKKE FORNØYD: Luke Shaw i duell med Bernardo Silva under fjorårets FA Cup-finale. Vis mer

– Det gjorde vondt. Veldig vondt, sier Manchester United-profil Luke Shaw, ifølge BBC.

Finaletapet i FA Cupen sendte byrival Manchester City til sitt andre av tre store trofeer.

Da City også vant Champions League-finalen mot Inter Milan, var bragden fullbyrdet og Pep Guardiolas menn kunne feire de tre store titlene: FA-cupen, Premier League og Champions League-tittel.

Kort tid etter at sistnevnte var i boks – og med det også «The Treble» – møtte Shaw flere av City-spillerne på landslagssamling med England.

– Alle oss spillerne følte det, og det var spesielt for meg. Å se dem komme til England-leiren var veldig vanskelig. Vi kan ikke la det skje igjen, konstaterer han.

Av spillerne som møtte på landslagssamlingen fra Manchester City, hadde Jack Grealish, Phil Foden, Kyle Walker, John Stones og Kalvin Phillips alle vært med på bragden.

Manchester United havnet på en tredjeplass i fjorårets Premier League-sesong, 14 poeng bak seriemester City.

– Det er vår tid nå for å begynne å sette stempel på ting og ikke alltid gjøre det så enkelt for dem, for i fortiden har det virket sånn. Som spillere kan vi ikke godta det mer, sier Shaw.

«De røde djevlene» har forsterket foran årets seriestart, og har hentet Mason Mount og André Onana. Angivelig skal også den danske Atalanta-spilleren Rasmus Højlund være nærme en overgang til United.

De to siste kampene av Manchester Uniteds sesongoppkjøring ser du på VG+ Sport lørdag og søndag.