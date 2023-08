Gigantene faller som fluer i VM: – Den tristeste dagen i mitt liv

(Tyskland – Sør-Korea 1–1) Etter flere år med skuffende prestasjoner av herrene, sviktet også de tyske landslagskvinnene. «Hele fotballverden ler av oss», skriver storavisen Bild.

– Jeg skjønner ikke hva som skjer. Jeg aner ikke hva jeg skal si. Jeg mener det: Jeg har virkelig ingen anelse, sier Tyskland-spissen Alexandra Popp til ZDF.

Tyskland er den siste i rekken av store nasjoner som er slått ut i VM-gruppespillet. Fra før av er OL-mester Canada og Brasil ute, mens USA slapp med skrekken.

«Vi har blitt en miniputt. Og hele fotballverden ler av oss. En fryktet mesterskapsnasjon? Det er fortiden», skriver Bild-kommentator Matthias Brügelmann.

For Tysklands del er det første gang i landets historie at de ikke tar seg videre til sluttspillet. Tar man i betraktning at de tyske herrene også har skuffet i tre mesterskap på rad tre mesterskap på radVM i 2018: Exit i gruppespillet, EM i 2020: Exit i åttedelsfinalen, og VM i 2022: Exit i gruppespillet., er det tydelig at den tyske landslagsfotballen er inne i en dårlig periode.

Det er bare noen dager siden det tyske fotballforbundet begynte å legge en konkret reiseplan for hva de skulle gjøre dersom de ble gruppetoer, skriver Kicker. I stedet må de altså hjem til Europa.

«I retrospekt viser det arroganse», skriver Kicker.

Exiten skjer etter at Tyskland bare klarte 1–1 mot Sør-Korea, mens Marokko vant 1–0 mot Colombia. Dermed tok Marokko seg videre på Tysklands bekostning, selv om tyskerne slo Marokko hele 6–0 i den første gruppespillkampen.

Tyskland tapte så 1–2 mot Colombia, før torsdagens sjokkexit.

– To ganger har vi ikke oppnådd et godt nok resultat. Det må vi bare erkjenne – og det er hovedsakelig mitt ansvar, sier landslagssjef Martina Voss-Tecklenburg.

Tyskland ble nummer to i fjorårets EM etter tap i finalen mot England. I etterkant vurderte Voss-Tecklenburg å trekke seg. Nå vil ikke landslagssjefen si om hun blir med videre.

– Jeg har ikke ord. Jeg er bare veldig skuffet nå, det var ikke nok, sier angrepsspilleren Jule Brand.

– Det er et av de tristeste øyeblikkene i mitt liv, sier lagkamerat Lena Oberdorf ifølge CNN.

– Jeg er helt tom. Jeg har ingen krefter igjen. Jeg finner ikke de riktige ordene. Vi spilte ræva, sier en gråtkvalt Svenja Huth til Kicker.

Stemningen i Marokko-leiren er naturligvis en helt annen. Dette er første gang nasjonen deltar i VM. Det kroner de altså med avansement til sluttspillet. Det var ingen av de syv andre VM-debutantene som tok seg videre fra gruppespillet.

Marokko-bragden kommer året etter at herrelaget tok seg til en historisk semifinale i VM i Qatar.

– Vi ba mens vi så på Tyskland-kampen på telefonen. Etterpå var det bare en eksplosjon av glede, sier Marokkos matchvinner Anissa Lahmari.

