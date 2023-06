Messi sier farvel: – Ønsker dere alt det beste

Lørdag kveld spiller Lionel Messi sin siste kamp for PSG.

ADJØ: Lionel Messi har én kamp igjen i PSG-drakten. Vis mer

To dager etter at manager Christophe Galtier sa at Lionel Messi spiller sin siste kamp for klubben, bekrefter klubben avskjeden på sine hjemmesider.

– Jeg vil gjerne takke klubben, byen Paris og innbyggerne der for disse to årene. Jeg ønsker dere alt det beste for fremtiden, sier Messi.

Kampen hjemme mot Clermont Foot klokken 21:00 lørdag kveld blir altså den siste av totalt 75 kamper for Messi i PSG.