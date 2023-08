Haaland til topps i ny kåring – stemt frem av spillerne til ny gjev pris

MANCHESTER (VG) Prisdrysset etter Erling Braut Haalands elleville 2022/2023-sesong vil ingen ende ta. Tirsdag mottok han prisen for årets spiller av Den engelske spillerforeningen (PFA).

NYTT TROFÉ: Erling Braut Haaland er ett trofé rikere etter at han ble stemt frem som årets spiller av Den engelske spillerforeningen (PFA).





Publisert: 29.08.2023 22:15 Oppdatert: 29.08.2023 22:41

Alan Shearer, tidenes mestscorende Premier League-spiller og tidligere vinner, annonserte prisen til Haaland.

23-åringen vant i konkurranse med landsmann Martin Ødegaard, lagkompisene Kevin De Bruyne og John Stones, samt tidligere Tottenham-spiller Harry Kane og Arsenals Bukayo Saka.

Haaland var selv til stede på fasjonable The Lowry Theater i Manchester for å motta prisen som omtales som den mest prestisjefulle på balløya, stemt frem av spillerne selv.

– Jeg prøver å nyte hvert eneste øyeblikk i livet. Også når jeg er på banen med lagkompisene og vennene mine. Det er det jeg prøver på. Det er ikke så lett. Det er vanskelig. Men jeg spiller på et veldig godt lag, og de har hjulpet meg mye, sier den ferske vinneren fra scenen i Manchester.

– Jeg er veldig glad, og jeg er veldig stolt over å spille med så fantastiske spillere, sier Haaland.

Det er for øvrig en pris ingen nordmann har vunnet før og i dag utdelt for 50. gang.

Fakta Vinner av PFA-prisen siste fem år: 2021/2022: Mohamed Salah, Liverpool.

2020/2021: Kevin De Bruyne, Manchester City.

2019/2020: Kevin De Bruyne, Manchester City.

2018/2019: Virgil van Dijk, Liverpool.

2017/2018: Mohamed Salah, Liverpool. Vis mer

Kveldens pris kommer trolig ikke overraskende på mange. Etter 2022/2023-sesongen står han igjen som The Treble The TrebleNår et lag vinner FA cup, Champions League og ligaen i en og samme sesong.-vinner og scoret utrolige 36 mål på 35 ligakamper. Det var ny rekord i Premier League.

– Hva er det neste? Hva er målet for deg denne sesongen, individuelt?

– Individuelt må jeg fortsette å utvikle meg. Det er en lang sesong og jeg må ta det dag for dag, og prøve å bli bedre hver eneste dag, svarer jærbuen på spørsmålet fra tidligere Arsenal- og landslagsspiller for England, Alex Scott.

– Jeg prøver å ikke å tenke så mye på individuelle ting. Så klart å bli bedre som person og fotballspiller hver dag, men jeg vil fokusere på laget, og prøve å gjøre det vi gjorde forrige sesong igjen. Det blir ikke lett, men hvorfor ikke? Vi må prøve,

Haaland fikk samme «årets spiller»-pris i en kåring blant engelske journalister kåring blant engelske journalisterFootball Writers' Association (FWA) består av om lag 800 britiske fotballjournalister, som deler ut prisen. Haaland mottok hele 82 prosent av stemmene. i mai, og noe ingen har gjort tidligere: Nemlig vunnet Premier Leagues egen pris Premier Leagues egen prisStemt frem av publikum, et panel med eksperter og klubbenes kapteiner. for både «årets spiller» og «årets unge spiller».

Hele fem Manchester City-spillere gikk opp på scenen da årets lag i Premier League skulle presenteres. Haaland, Kevin De Bruyne, Ruben Días, John Stones og Rodri.

Sistnevnte satte Champions League-finalens eneste mål og sikret klubben både sitt første trofé i turneringen og «The Treble». På spørsmål om hvordan han skulle toppe det, var han i det spøkefulle hjørnet:

– Vel, jeg vet ikke. Noen ganger gjør ikke Erling jobben sin, sa han til stor latter og applaus fra salen.

SEIERSMÅL: Erling Braut Haaland og Rodri feirer etter 1–0-målet som sikret seier i Champions League-finalen.

Til tross for å ha stukket av med den gjeveste prisen av dem alle, var ikke Haaland den eneste nordmannen til å få anerkjennelse for forrige sesongs prestasjoner.

Martin Ødegaard ble også stemt frem på årets lag. Det etter en sesong som kaptein for et Arsenal-lag som endte på 2. plass i Premier League.

– Jeg liker det veldig. Jeg er stolt over det. Jeg føler jeg utvikler meg i rollen som leder, og samtidig som spiller. Jeg liker det veldig godt, jeg er stolt over å være kaptein, og stolt over å være her med så gode spillere, sa Ødegaard fra scenen.

Også Frida Maanum (Arsenal) og Guro Reiten (Chelsea) ble stemt frem på årets lag i FA Women’s Super League.

Fakta Årets lag i Premier League Aaron Ramsdale (Arsenal) – William Saliba (Arsenal), Rúben Dias (Manchester City), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle) – Martin Ødegaard (Arsenal), Rodri (Manchester City), Kevin De Bruyne (Manchester City) – Harry Kane (Tottenham, nå Bayern München), Erling Braut Haaland, Bukayo Saka Vis mer