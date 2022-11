Østigård ventet tre minutter på VAR-annullering – så scoret Salah og Núñez

(Liverpool – Napoli 2–0) Leo Skiri Østigård (22) jublet hemningsløst da han stupte Napoli føringen, men så kom kontrabeskjeden. I hvert fall etter en liten stund.

ELLEVILL JUBEL: ...men til ingen nytte. Leo Skiri Østigård fikk scoringen annullert på Anfield tirsdag kveld.

1. nov. 2022 22:57 Sist oppdatert i går 23:32

– Det ødelegger litt sjarmen i fotballen, sier Østigård til TV 2.

Et glimrende slått frispark fra det georgiske stjerneskuddet Khvicha Kvaratskhelia fant veien til den norske jernstopperen, som snek seg bak ryggen på Liverpool-stopper Ibrahima Konate og nikket ballen i mål.

Napoli-spillerne sprintet mot hjørneflagget for å feire, men et halvminutt senere kom beskjeden om at målet skulle sjekkes.

Østigård ble stående med foldede hender og ventet nervøst på beskjeden. Fra han nikket ballen i mål til han fikk VAR-beskjeden om at scoringen var annullert, tok det tre minutter og 28 sekunder.

– Når man må stå og vente i tre minutter på en avgjørelse er det ganske tydelig at de er usikre. Når det er snakk om så lite, er det meget frustrerende å stå og vente. Man feirer og føler at man har scoret et av de største målene i karrieren, ser borte på linjemannen og ser at flagget er nede... Det blir helt ødeleggende for følelsene. Sånn har fotballen blitt, sukker Østigård.

– Jeg hørte at det var noen tekniske problemer. Å vente lenge går greit når avgjørelsen går din vei, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp til BT Sports.

fullskjerm neste Østigård sniker seg fri. 1 av 5 Foto: Nick Potts / Pa Photos

Istedenfor var det Mohamed Salah og Liverpool som stakk av med seieren. Etter en dødball fikk egypteren kjempet inn den avgjørende scoringen på kloss hold.

Det var hans 41. mål for Liverpool i Champions League, hvilket er like mange som Steven Gerrard. Sommerkjøpet Darwin Núñez fikk æren av å sette inn 2–0 for Liverpool på overtid.

– Vi trengte dette resultatet. Forhåpentligvis gir deg oss selvtillit, sier Salah til BT.

SCORING: Mohamed Salah setter inn 1–0 for Liverpool i den siste kampen i gruppespillet.

Seieren var imidlertid ikke nok til å endre utfallet av gruppen, ettersom Liverpool måtte vinne med fire mål for å passere italienerne. Dermed er Napoli gruppevinner.

– 15 poeng i denne gruppen er vanvittig, sier Klopp.

Andreplass i gruppen betyr at Liverpool kan møte en av gruppevinnerne som ikke er engelske lag eller gruppemotstander Napoli. De to andre lagene i gruppen er Ajax og Rangers. Nederlenderne går til Europa League, mens sistnevnte endte med seks strake tap og −20 i målforskjell, noe som er historisk dårlig.

Etter å ha eksperimentert litt i tidligere kamper, valgte Jürgen Klopp å gå tilbake til Liverpools klassiske 4–3–3-formasjon. Curtis Jones og Thiago Alcântara hadde muligheter før pause, uten tellende resultat.

Det ble det altså heller ikke for Østigård, men i det 85. minutt satt den for Salah og Liverpool. På grunn av tiden det tok å annullere Østigårds scoring ble det lagt til hele syv minutter tillegg.

Napoli presset på, men Liverpool holdt unna. Liverpool holdt også på å doble til 2–0 på en glimrende kontring, men Østigård kastet seg heroisk frem og taklet ballen til corner rett foran tærne på Salah – som bare kunne spasert ballen i tomt bur.

Like etterpå satte Darwin Núñez ballen i mål på en retur på heading fra Virgil van Dijk. Målet ble først avvinket for offside, men denne gangen ble det dømt scoring etter VAR-sjekk. Tirsdagens kamp var Napolis første tap på seks måneder.

– Å vinne mot et av de beste lagene i verden er en god følelse. Det er et godt resultat for oss. Vi må bare fokusere og jobbe på, sier Salah.

Nå venter en tøff bortekamp mot Tottenham til helgen for de røde fra Merseyside. Napoli, som er ubeseiret så langt i Serie A, spiller borte mot Atalanta.