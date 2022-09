Hegerberg sluttet i protest. Grafen viser at mye hadde endret seg da hun kom tilbake. Fotball Kvinnelandslaget fotball Forvandlingen

Mye har endret seg rundt kvinnelandslaget på få år. Egen kokk og massør er to av mange grep for at de skal henge med i toppen. Men forskjellene til herrelandslaget er fortsatt store.

9 minutter siden

«De mente vi kvinner klagde for mye, og jeg måtte ta et valg: Enten være stille eller snakke».

Ordene stammer fra filmen «My Name Is Ada Hegerberg» i 2020. Det var slik Ada Hegerberg beskrev konflikten med Norges Fotballforbund.