Maanum og Arsenal strakk ikke til: Tapte CL-semifinalen etter drama

(Arsenal – Wolfsburg 2–3, sammenlagt 4–5 e.e.o.) Frida Maanum leverte en stor kamp. Men Wolfsburg sikret seg finaleplassen i Champions League.

TAPTE TIL SLUTT: Frida Maanum (til høyre) og Arsenal måtte til slutt gi tapt for Alexandra Popp og Wolfsburg.

01.05.2023 21:27

Tyskerne scoret bare to minutter før slutt av andre ekstraomgang. Dermed måtte den norske 23-åringen og Arsenal gi tapt foran et fullsatt Emirates. 60.063 tilskuere er rekord for kvinnelaget.

Arsenal tok ledelsen og lå an til finaleplass i 31 minutter av første omgang. Men London-klubben har skader på flere stjerner og strakk til slutt ikke til mot Wolfsburg i semifinalen.

Barcelona sikret seg finalebilletten etter en scoring av Caroline Graham Hansen mot Chelsea torsdag.

Stina Blackstenius sendte Emirates og Arsenal til himmels allerede etter 10 minutter. Den svenske spissen forfulgte en lang ball fra Lia Wälti. Wolfsburg burde hatt kontroll. Men Kathrin Hendrich – 57 landskamper for Tyskland – mistet ballen til en aggressiv Blackstenius.

Arsenal-spissen fra Vadstena passerte Wolfsburg-keeperen og sendte hjemmelaget et steg nærmere Champions League-finalen.

fullskjerm neste 1–0: Stina Blackstenius sender Arsenal i ledelsen. Wolfsburg-keeper Merle Frohms og midtstopper Kathrin Hendrich er ikke heldige. 1 av 3 Foto: Adam Davy / Pa Photos

Men tidligere Arsenal-spiller Jill Roord utlignet noen minutter før pause. Nederlenderen fikk godt med tid og rom på Arsenals 16-meter etter at Wolfsburg-kaptein Alexandra Popp la ballen tilbake.

Roord tok ned ballen på brystet og satte inn i 1–1 på halv volley i det lengste hjørnet.

2. omgang startet med et helt perfekt gjennomspill fra Frida Maanum til Noel Maritz på høyrekanten. Blackstenius hamret innlegget i mål, men Maritz hadde marginalt vært i offside i forkant. VAR VAR Video-assistert dømmingavlyste Arsenal-jubelen.

I stedet var det Popp som ga Wolfsburg-ledelsen. Frida Maanum rakk ikke frem til den tyske kapteinen på en corner. Popp headet inn 1–2.

TYSK JUBEL: Alexandra Popp feirer 1–2-scoringen med Lena Oberdorf på slep.

Maanum kom til skudd rett etterpå. Men Wolfsburg-keeperen reddet suseren.

Arsenal-trener Jonas Eidevall flyttet midtstopper Jennifer Beattie opp som spiss. Skotten headet helt glitrende inn utligning til 2–2.

Den norske midtbanespilleren satte opp Lina Hurtig glimrende i den første ekstraomgangen. Wolfsburg-keeper Frohms reddet – med nød og neppe – med venstre fot.

Pauline Bremer misset en kjempesjanse for Wolfsburg i den andre ekstraomgangen. Et innlegg fra Arsenal-kaptein Katie McCabe smalt i tverrliggeren etter etterpå.

Så misset Charlotte Wubben-Moy totalt. Julie Brand spilte Bremer fri på tomt mål. Det måtte bli 2–3.

Finalen spilles mot Barcelona på Phillips Stadion i Eindhoven 3. juni.

Caroline Graham Hansen scoret da Barcelona slo Chelsea i Champions League-finalen for to år siden. Wolfsburg vant Champions League i 2013 og 2014, men har siden tapt tre finaler. Sist i 2020.