Newcastle herjet med Tottenham – vant 6–1!

(Newcastle - Tottenham 6–1) Svenske Alexander Isak (23) og resten av Newcastle lekte seg fullstendig med tabellnabo Tottenham.





23.04.2023 15:39 Oppdatert 23.04.2023 17:23

Etter kun 21 minutter hadde Newcastle allerede rukket å score fem ganger, hvor Isak og Jacob Murphy sto for to av målene hver.

Joelinton sto også på scoringslisten for vertene, som herjet med Cristian Stellinis Tottenham i første omgang.

Se målene øverst i saken.

SVENSK JUBEL: Alexander Isak.

Før oppgjøret lå Newcastle og Spurs på henholdsvis fjerde- og femteplass i Premier League, men med dette resultatet klatrer vertene til tredjeplass på tabellen.

Tottenham har seks poeng opp til den siste Champions League-plassen i Premier League. Den innehar Manchester United, som har to kamper mindre spilt enn de liljehvite.

Kampens første scoring kom etter bare ett minutt, da Murphy satte en retur mellom stengene. Deretter la Joelinton på til 2–0 før det Newcastles tredje mål etter kun ni minutter. Isak satte sine to mål på to minutter i det 19. og 21. spilleminutt.

Grafikk: www.sofascore.com

– Få inn en ordentlig manager, ikke kompisen til Antonio Conte, skriver Sky Sports-ekspert Jamie Carragher.

Conte fikk sparken som Tottenham-trener 26. mars.

Arsenal-legende Freddie Ljungberg sitter i Viaplay-studio og mener Tottenhams håp for Champions League-plass er over.

– Det så ut som det var flere verdenshav mellom dem kvalitetsmessig, sier Viaplay-ekspert Pål André Helland.

Klubbkaptein og Tottenham-keeper Hugo Lloris (36) ble byttet ut før lagene gikk ut på banen igjen til annenomgangen.

Harry Kane reduserte til 1–5 få minutter etter hvilen.

Etter halvspilt annenomgang ble begge to målscorerne byttet av (Murphy og Isak).

Inn kom blant annet Callum Wilson, som scoret etter ett minutt på banen og økte ledelsen til 6–1!

Samtidig som ydmykelsen av Tottenham pågikk, spilte Bournemouth og West Ham kamp. Sistnevnte vant 4–0.

Et drøyt kvarter før slutt sang West Ham-supporterne: «Are you Tottenham in disguise?»