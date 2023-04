Newcastle ydmyker Tottenham – scoret fem mål på 21 minutter

(Newcastle - Tottenham 5–0, pause, kampen pågår) Svenske Alexander Isak (23) og resten av Newcastle lekte seg fullstendig med tabellnabo Tottenham i første omgang.

23.04.2023 15:39

Oppdateres!

Etter kun 21 minutter hadde Newcastle allerede rukket å score fem ganger, hvor Isak og Jacob Murphy sto for to av målene hver. Joelinton står også på scoringslisten for vertene, som har herjet med Tottenham og midlertidlig manager Cristian Stellini.

Se målene øverst i saken.

Før oppgjøret lå Newcastle og Spurs på henholdsvis fjerde- og femteplass i Premier League, men med det foreløpige resultatet klatrer vertene til tredjeplass på tabellen.

Kampens første scoring kom etter bare ett minutt, da Murphy satte en retur mellom stengene. Deretter la Joelinton på til 2–0 før det Newcastles tredje mål etter kun ni minutter. Isak satte sine to mål på to minutter i det 19. og 21. spilleminutt.