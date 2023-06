Erling Moe forlenger med Molde

Erling Moe (52) fortsetter som Molde-trener ut 2024.

FORLENGER: Erling Moe har skrevet under på en avtale med Molde FK som strekker seg ut 2024-sesongen.

28.06.2023 16:03

Det skriver Molde FK på sine nettsider.

Erling Moe tok over som hovedtrener i Molde etter at Ole Gunnar Solskjær ble Manchester United-manager i 2018. Siden har Moe hatt ansvaret for elitserieklubben, som har tatt to seriegull med 52-åringen som hovedtrener.

Det første seriegullet kom i 2019, det andre i 2022. I tillegg vant Molde 2021-utgaven av cupen.

– Resultatene i perioden hvor Erling har vært hovedtrener taler for seg. Han har levert knallsterke prestasjoner over tid, sier Moldes styreleder Odd Ivar Moen på nettsidene.

I utgangspunktet gikk Moes kontrakt ut ved årsskiftet til 2024, men nå har hele trenerteamet avtaler som utgår etter neste års sesong.

– Det er godt å ha dette på plass, for både meg og klubben. Jeg er veldig motivert for å ta et år til som hovedtrener i MFK, og nå har vi den forutsigbarheten som trenges for å kunne planlegge fremover. Vi er et erfarent og godt trenerteam som fungerer bra sammen, klubben er offensiv og vi har en god tropp. Så vi har mye å se frem til, sier Moe selv.