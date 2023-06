Andoni Iraola er ny Bournemouth-manager: – Fattigmanns Mourinho

Det å holde plassen i Premier League var ikke godt nok for Bournemouth. Mandag ble Gary O'Neil sparket som manager og Andoni Iraola presentert som etterkommeren.

TAR OVER: Andoni Iraola er Bournemouths nye manager. Vis mer







Bournemouth bekreftet O’Neils avgang på sine hjemmesider mandag ettermiddag, før de samme sted bekreftet Iraola som klubbens nye manager et par timer senere.

Ti seire og seks uavgjorte var nok for å berge plassen, men ikke for å beholde jobben.

– Vi vil alltid være takknemlig for Garys jobb forrige sesong. Dette var en tøff avgjørelse, men ble gjort for å sikre at vi er på riktig sted før neste sesong, sier styreformann Bill Foley i pressemeldingen.

– Det er ikke et stort navn, ei heller en renommert trener, men en som er på vei opp og frem, sier Viaplay-ekspert Petter Veland til VG om Bournemouths nye ansettelse.

De tre siste sesongene har Andoni Iraola ledet spanske Rayo Vallecano, som han forrige sesong førte til 11. plass i LaLiga.

FERDIG: Manager Gary O'Neil.

– Det er kanskje omstendighetene og usikkerheten rundt sparkingen av Gary O'Neil som gjør at man ikke blir helt vill i shortsen, ytrer Veland, og utdyper:

– Nå har de kvittet med seg en som, i manges øyne og mine inkludert, sto for en av de største trenerprestasjonene i Europa forrige sesong.

– Hva slags spillestil har Iraola?

– Han er opptatt av defensiv struktur og stram organisering bakover. Han er enn så lenge en fattigmanns fattigmannsmeget forenklet oversatt: en dårligere utgave av noe. I dette tilfellet mener Petter Veland at Andoni Iraola har en lik stil som Roma-manager José Mourinho, men at Mourinho er en bedre trener. Mourinho uten disse faktene på sidelinjen, og han har ikke vært i gamet lenge nok til ennå å se noe «mindgames».

O'Neil tok over Bournemouth etter Scott Parker. Først som midlertidig trener, så på fast basis fra november. Han ledet sørkyst-laget i 37 kamper.

– Nå sitter garantert både eiere og styreformann og sportsdirektør på underliggende tall som kanskje gjør at de føler at O’Neil fikk maksimalt ut av Bournemouth, at det liksom ikke er mulig å ta det lengre, sier Veland, som ser hver eneste LaLiga-kamp.

Erstatteren Iraola har, siden han la opp som fotballspiller i 2017, vært hovedtrener i tre klubber.

Først for kypriotiske AEK Larnaca fra sommeren 2018 til januar 2019, så spanske CD Mirandés i ett år fra sommeren 2019 til sommeren 2020 før Rayo Vallecano var neste endestasjon.

– Han var svært ettertraktet av andre klubber over hele kontinentet, og spillestilen hans har vært en viktig faktor for å ta denne avgjørelsen. Prestasjonene hans i Spania har absolutt vært veldig imponerende, og vi er sikre på at han er den rette mannen til å lede laget i neste kapittel, sier Bournemouths styreformann Bill Foley.