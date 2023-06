Gary O'Neil er ferdig i Bournemouth

Det å holde plassen i Premier League var ikke godt nok for Bournemouth. Nå har de sparket manageren

19.06.2023 13:43

Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

O'Neil tok over Bournemouth etter Scott Parker. Først som midlertidig trener, så på fast basis fra November. Han ledet sørlyst-laget i 37 kamper.

Ti seire og seks uavgjorte var nok for å berge plassen, men ikke for å beholde jobben.

– Vi vil alltid være takknemlig for Garys jobb forrige sesong. Dette var en tøff avgjørelse, men ble gjort for å sikre at vi er på riktig sted før neste sesong, sier styreformann Bill Foley i pressemeldingen.