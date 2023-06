Start snudde kampen: Matchvinner Sawo utvist etter feiring

(Start–Jerv 2–1) Zakaria Sawo ble den store helten for Start da han snudde til 2-1-seier mot sørlandsrivalen Jerv i 1. divisjon fredag kveld. Så måtte han forlate banen.

SCORET: Zakaria Sawo dro av seg drakten i måljubelbrusen. Han hadde allerede ett gult kort, fikk ett til for feiringen og måtte ut.

23.06.2023 21:18

Det var Jerv som kom best i gang da Lucas Larade banket gjestene i ledelsen etter 56 minutter. Målet kom etter forsvarsrot fra vertene.

Start-spillerne klarte ikke å klarere etter en corner, noe som ga André Richstad muligheten til å banke til. Skuddet gikk imidlertid vis en Start-spiller før den endte opp hos Larade, som bredsidet Grimstad-laget i ledelsen.

Gleden ble imidlertid kortvarig da Alagie Sanyang stupte inn utligningen på et innlegg fra Sander Sjøkvist, bare 18 minutter senere.

Fem minutter senere så det virkelig ut til å rakne for Jerv da Mathias Grundetjern trodde han hadde snudd kampen for vertene, men dessverre for det oppmøtte Start-publikummet måtte de slukøret se bort på linjedommeren som hadde vinket av for offside.

MÅLSCORERE: Alagie Sanyang og Zakaria Sawo scoret for Start mot Jerv fredag kveld.

Snuoperasjonen ble imidlertid et faktum da Zakaria Sawo viste fram et stykke fotballmagi og brassesparket inn vinnermålet, ett minutt før full tid.

I jubelrusen dro Sawo av seg drakten og dro dermed på seg sitt andre gule kort for kveld, noe som gjorde at Start måtte holde unna med én mann mindre.

Det klarte de, og Kristiansand-klubben klatrer dermed opp på 5.-plass på 1. divisjonstabellen. Det skiller bare fire poeng opp til serieleder Kongsvinger.

