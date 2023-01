Manchester City-spiller Benjamin Mendy frikjent for seks voldtektsanklager

Manchester City-backen Benjamin Mendy (28) sto tiltalt for syv voldtekstifeller, et seksuelt overgrep og et voldtektsforsøk. Nå er han frikjent i flere av sakene.

I RETTEN: Benjamin Mendy på vei inn i retten i desember.

13.01.2023 13:36 Oppdatert 13.01.2023 13:52

Mendy ble funnet ikke skyldig i syv av tiltalepunktene. Det gjaldt seks anklager om voldtekt og ett seksuelt overgrep.

Juryen klarte ikke å komme til en kjennelse på to av punktene. Disse kommer opp i runde to av rettsbehandlingen. Det gjelder anklager om én voldtekt og ett forsøk på voldtekt.

Dette begynner 26. juni og er forventet å vare i to til tre uker.

Mendy ble i august 2021 suspendert av klubben i påvente av rettsbehandlingen. Hans foreløpig siste kamp var mot Tottenham 15. august samme måned.

Anklagene gjelder hendelser som skal ha skjedd mellom oktober 2020 og august 2021.

Franskmannen har avfeid anklagene og hevdet sin uskyld. Han mener samleiene skjedde med gjensidig samtykke.

Manchester City skriver i en pressemelding at de tar dommen etterretning, men at de ikke kan kommentere noe mer ettersom ikke alle punktene i sakene er avgjort.