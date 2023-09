Ole Gunnar Solskjær om Erik ten Hag: – Jeg vet hva han går gjennom

Ole Gunnar Solskjær (50) kan være klar for en ny trenerjobb. Eksperter mener Manchester United fortsatt sliter med hans problemer nesten to år etter at Solskjær fikk sparken.

FIKK SPARKEN: Ole Gunnar Solskjær som Manchester United-manager. Vis mer

Publisert: 20.09.2023 17:51 Oppdatert: 20.09.2023 18:14

Erik ten Hag opplever tøffe tider i United. Manageren må håndtere vanskelige personalsaker med Antony, Jadon Sancho og Mason Greenwood samtidig som sesongen har startet svakt.

Onsdag kveld er Bayern München første motstander for Manchester United i Champions League.

– Jeg vet hva han går gjennom. Dette er en drømmejobb, men den er vanskelig. Du har med mennesker å gjøre, med alle deres problemer og bakgrunn. Det er ikke et dataspill, sier Ole Gunnar Solskjær i et intervju med The Athletic.

Til nettstedet trekker han frem det helnorske uttrykket «å hoppe etter Wirkola å hoppe etter WirkolaEt av de mest brukte uttrykkene i det norske språket hentet fra idretten. Det betyr at det er vanskelig å følge etter en usedvanlig begavet forgjenger. Bjørn Wirkola vant to VM-gull i 1966. Han er den eneste som har vunnet den tysk-østerrikske hoppuka tre år på rad.». Her handler det om å komme etter managerlegenden Alex Ferguson, som ga seg for 10 år siden.

– La oss håpe at Erik får suksess og bryter den onde sirkelen, om det er noe slikt. Noen kommer til å klare det, mener Solskjær.

Solskjær forteller intervjuet at signeringen i Cristiano Ronaldo ble feil i 2021. Tre måneder senere fikk han sparken.

– Han var en pådriver for å få Ronaldo inn, men det funket ikke. Da jobbet dette i stedet imot ham, sier TV 2-ekspert Erik Thorstvedt med en fortid i Tottenham og på landslaget.

– Et av ankepunktene mot Ole Gunnar var at han var ganske nostalgisk. Han lengtet etter å gi United tilbake det gamle stempelet som ga dem slik suksess. I den romantiske forestillingen inngikk Cristiano Ronaldo, sier Thorstvedt.

KRITISK TIL UNITED: Erik Thostvedt på kamp i 2019. Vis mer

Solskjær svarer «nei» på spørsmålet om spillerne «kastet ham under bussen», men sier også:

– Du er avhengig av at alle i gruppen trekker i samme retning. Da ting ikke gikk bra, kunne du se at enkelte spillere og egoer dukket opp, sier Solskjær, som var spesielt skuffet over at to spillere sa nei til å bli kaptein.

Dag Langerød, redaktør i klubbens norske supporterklubb, er ikke i tvil om at Solskjær fikk problemer med spillergruppen.

– Det er ikke noen tvil om at han ble kastet under bussen. Alt ble galt. Ronaldo kom inn med krav og forhåpninger. Han fikk ikke alle andre med på det, men var kanskje selv problemet. Konsekvensen, slik jeg har skjønt, ble klikker i miljøet. Kollektivet tapte og Solskjær kom mest skadelidende ut. Han mistet jobben, sier Langerød og fortsetter:

– Alle mine rapporter, også fra spillere på trening, sier at det var åpenlys misnøye med Solskjær.

– Sliter Manchester United med de samme problemene i dag?

– Jeg mener klubben er på et bedre sted, svarer Langerød før han trekker frem sakene med Sancho, Antony og Greenwood.

– Mitt inntrykk er at det er langt færre klikkdannelser. Spillerne har tatt til seg disiplinen, forklarer han.

– Ting har glidd ut i United. Erik ten Hag har kommet inn med et mandat om å rydde opp det personell- og disiplinmessige. Det tror jeg er viktig. Arteta har gjort det samme i Arsenal. Han har vært nådeløs. Det gjør vondt, men du må knuse noen egoer. Det er sabla viktig. Ingen er større enn klubben, mener Erik Thorstvedt.

SLUTT I 2021: Ole Gunnar Solskjær mistet jobben i Manchester United i november for to år siden. Vis mer

– Når klubben samler så mange dyre spillere og store egoer, så er det alltid noen som ikke får spille. Regnestykket går ikke opp. Da sutrer noen og drar ting i en annen retning. Det er lettere når resultatene ikke er bra. Det er mye vanskeligere for en halvråtten gjeng å få gjennomslag når ting går bra, sier han.

Thorstvedt mener at Manchester United har klare problemer med rekrutteringen av spillere. Han trekker frem Brighton og Bradford som klubber med et helt annet – og datadrevet – oppsett på spillerlogistikken.

– Jeg tror klubbstrukturen er problemet. De har ikke hatt gode nok folk til å trekke de store linjene, sier Thorstvedt. Han ser en bedring i Manchester United, men medgir at det ikke har fått de store positive utslagene.

Erik Thorstvedt er ikke i tvil om hvorfor Ole Gunnar Solskjær har gjort sitt første lengre intervju etter at han fikk sparken. Han vil tilbake i profesjonell fotball.

– Grunnen til at han gjør intervjuet er for å signalisere «I’m ready». Solskjær er klar, sier Erik Thorstvedt.