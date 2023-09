Son reddet Tottenham i derbyet etter Romero-mareritt

LONDON (VG) (Arsenal – Tottenham 2–2) Uheldige involveringer fra Spurs-stopper Cristian Romero (25) sendte Martin Ødegaards Arsenal i føringen to ganger. Da tok kaptein Son Heung-min (31) ansvar.

Publisert: 24.09.2023 17:01 Oppdatert: 24.09.2023 17:32

Den argentinske midtstopperen Romero var sist på ballen og scoret selvmål da Arsenal tok ledelsen i første omgang, før han også handset og lagde straffespark etter pause.

Men til unnsetning kom Tottenham-kaptein Son Heung-min, som utlignet både etter selvmålet og etter Bukayo Sakas straffespark i Nord-London-derbyet som endte uavgjort. Dermed er både Spurs og Ødegaards Arsenal ubeseiret etter seks første serierundene i Premier League.

Arsenal-kaptein Ødegaard så alt annet enn fornøyd ut da dommeren blåste av.

Mens flere supportere reagerte med lett summing og en rask exit fra stadion, sank Arsenal-kapteinen ned på kne og brukte noen få minutter på å titte ned i gresset.

Deretter startet Ødegaard på sin sedvanlige runde rundt stadion. Mens resten hadde forsvunnet i garderoben gikk nordmannen rundt, klappet og takket for støtten.

Forrige sesongs nummer to taper dermed terreng til serieleder og regjerende mester Manchester City, som lørdag tok sin sjette strake seier og står med full pott og 18 poeng på tabelltoppen.

Og nedturen i London-derbyet kan ha medført flere problemer for Arsenal og Ødegaard. Ved pause ble nøkkelspiller Declan Rice byttet ut. Midtbanespilleren kom ut på benken igjen med bandasje rundt venstre legg, mens målscorer Bukayo Saka også hinket av banen på overtid.

Saka og vertene kom dog best i gang før pause, men Tottenham skremte hjemmefansen på Emirates i åpningsminuttene da Son satte ballen i nettet før det var spilt tre minutter. Koreaneren ble avblåst for en soleklar offside før Arsenal tok over.

Etter 25 minutter avanserte Oleksandr Zintsjenko på en overgang og fant Ødegaard, som igjen spilte til Saka på kanten. I kjent stil dro vingen seg inn mot venstrefoten og løsnet et skudd. Via Romero gikk avslutningen bak en utspilt Vicario, og Arsenal gikk i føringen.

Men Tottenham skulle våkne. Gjestene spilte seg til en enorm mulighet mot slutten av omgangen da Brennan Johnson fikk stå helt umarkert i Arsenal-feltet. Spissen, som spilte sin første Premier League-kamp fra start for Spurs, måtte se en enorm redning fra Raya hindre utligning for gjestene.

– Det er en kandidat til årets redning, kommenterte Viaplay-ekspert Lars Tjernås etter å ha sett sjansen i reprise:

Men manøveren burvokteren gjorde noen minutter senere var ikke av samme kvalitet. Spanjolen klarte ikke å plukke et innlegg fra høyre, og Johnson fikk nok en stor sjanse.

Da reddet Raya igjen, men han kunne gjøre lite med at Son plasserte inn utligningen fra kort hold etter et sterkt forarbeid fra James Maddison:

Kort tid ut i andre omgang fikk Arsenal straffespark etter at Romero igjen var uheldig i egen 16-meter. Ben White vendte opp og avsluttet fra kort avstand etter en corner, og skuddet gikk opp i armen på argentineren.

Etter en VAR-sjekk ble det blåst straffe til vertene, og Saka gjorde ingen feil fra elleve meter.

Igjen feiret 22-åringen med et dart-kast foran et euforisk hjemmepublikum, men gleden ble kortvarig.

For bare 100 sekunder senere hadde Spurs-kaptein Son utlignet igjen.

Midtbanespiller Jorginho var uoppmerksom og klønet det til for seg selv da Maddison snappet opp ballen på vertenes halvdel og stormet frem. Pasningen til Son var perfekt, og avslutningen likedan. Dermed kunne angriperen feire sitt andre for dagen foran egne supportere i bortesvingen.

– Man må bare elske det engasjementet, men det er et forferdelig øyeblikk for Jorginho. Hva gjør en sånn spiller med den erfaringen han har der? kommenterte Sky Sports-ekspert Gary Neville.

Begge lag kom seg til halvsjanser senere i omgangen, men selv med ti minutter i tilleggstid maktet hverken vertene eller gjestene å avgjøre oppgjøret. Dermed endte det 2–2 på Emirates.