NFF tok grep etter Haaland-feber: – Rett og slett ikke trygt

ULLEVAAL STADION (VG) NFF fryktet for sikkerheten til de minste barna i Haaland- og Ødegaard-kaoset. Derfor økte de sikkerheten etter kampene mot Jordan og Georgia.

POPULÆR: Erling Braut Haaland er så populær blant norske barn at NFF så seg nødt til å ta ytterligere sikkerhetsgrep. Vis mer







Publisert: 13.09.2023 18:38

Da spillerne kom ut fra garderoben og intervjusonen etter kampen mot Georgia, var publikum ikke å se.

Sperregjerdene var flyttet flere titalls meter lenger bort enn der spillerne kommer ut fra stadion.

Dette i kontrast til hvordan det har vært etter andre landskamper. Publikum som har ønsket å få et blikk av Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og co., har tidligere stått mye tettere på.

På denne samlingen ble NFF nødt til å ta grep. Det bekrefter sikkerhetssjef Geir Ellefsen overfor VG.

– Vi har sett på de siste samlingene at det er mange småunger og press etter kamp. Det så vi på som uansvarlig rundt disse småtassene. Derfor har man nå skjermet de etter kampen. Det handler rett og slett om sikkerheten, sier Ellefsen.

LANGT UNNA: Erling Braut Haaland sammen med sikkerhetssjef Geir Ellefsen etter kampen mot Georgia. I bakgrunnen skimtes gjerdene som sperrer av publikum. De har tidligere stått cirka der Haaland står på bildet. Vis mer

Før kamp sto publikum tettere på da spillerbussen ankom. Da går spillerne som regel rett i garderoben og seansen er kjapt over.

Fotballforbundet har opplevd et enormt trykk fra publikum etter at Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard har blitt superstjerner i Premier League.

Etter de siste landskampene har det stått store mengder med unge fans som har ønsket å få en bit av landslagsheltene.

ETTERTRAKTET: Erling Braut Haaland har flere ganger før trening denne landslagssamlingen stoppet ved ventende fans. Etter kampen mot Georgia valgte NFF å stoppe det. Vis mer

Tirsdag kveld gikk Erling Braut Haaland rett gjennom intervjusonen og ut i spillerbussen. I bakgrunnen kunne skrikene fra ventende fans høres.

– Vi har sett videoer som både dere og vi selv har tatt og det er rett og slett ikke trygt. Jeg har sett barn ned i fire-femårsalderen. Dette kunne gått for et par år siden, men utviklingen vi har hatt med de særdeles populære spillerne våre gjør at vi bestemte oss for å avslutte den delen. NFF som arrangør er ansvarlig for sikkerheten, sier Ellefsen.

– Hva synes du om at interessen er så stor som den er?

– For norsk fotball er det jo kjempebra. Så må vi ta hensyn til det i planleggingen og legge opp sikkerheten, sier sikkerhetssjefen.

Det betyr at det heller ikke ble gode muligheter for å sikre seg en Haaland-autograf etter kampen tirsdag. Men Ellefsen mener Norges superspiss, og de andre stjernene på laget, ikke skal ha dårlig samvittighet.

– Så mye autografer som Erling har skrevet på denne samlingen har jeg vel aldri sett. Han stiller som regel opp på alt som heter unger. Han er ekstremt flink til det etter hver trening. Det gjelder de norske spillerne generelt også, sier Ellefsen.

– Så er det lettere å organisere etter trening enn kamp, sier mannen som vanligvis fotfølger Haaland og passer sikkerheten på landslaget.

Haaland forlot Norge i privatfly onsdag formiddag. Lørdag venter West Ham borte for han og Manchester City.