Spanias fotballforbund ber spillerne avslutte boikotten: – Garanterer trygghet

Det spanske fotballforbundet (RFEF) skriver i en uttalelse at de ønsker at VM-spillerne stiller seg bak oppvask-prosessen i forbundet.

BRÅK ETTER VM-GULL: Alexia Putellas, Jennifer Hermoso og Irene Paredes feirer VM-gullet. Etterpå ble det bråk. Vis mer

Publisert: 18.09.2023 14:55

For tiden boikotter 39 spillere landslaget. Kaoset brøt ut etter at Spanias daværende fotballpresident Luis Rubiales kysset Jennifer Hermoso på munnen mot hennes vilje under gullseremonien i VM.

De spanske fotballkvinnene boikottet landslaget i etterkant og krevde både Rubiales og landslagstrener Jorge Vildas avgang. I tillegg ba de om mer rettferdige forhold og respekt for kvinnelige spillere.

I alt 39 spillere har gjort seg utilgjengelige for landslaget. Deriblant så å si hele VM-troppen. Rubiales valgte til slutt å trekke seg, mens Vilda fikk sparken grunnet uenigheter med store deler av spillertroppen.

Mandag skal troppen til nasjonsligakampene mot Sverige og Sveits tas ut, og der vil det mangle mange sentrale navn. I en uttalelse drøyt to timer før uttaket, ber RFEF spillerne om å revurdere boikotten.

«Det er tydelig at forbundet, samfunnet og spillerne er på lik linje med samme mål: Fornyelse og begynnelsen på en ny fase. Av denne grunn oppfordres spillerne til å slutte seg til endringene som er gjort. Vi garanterer et trygt miljø for spillerne og er forpliktet til å ha et klima med gjensidig tillit slik at vi kan jobbe sammen», heter det.