Tysk avis: Ronaldo bryter saudiarabisk lov

Cristiano Ronaldo (37) kan i teorien straffeforfølges når han flytter inn med kjæresten Georgina Rodriguez (28) i den saudiarabiske hovedstaden Riyadh.

SAUDI-PAR: Cristiano Ronaldo og kjæresten Georgina Rodriguez ble tatt vel imot da han ble presentert som Al Nassr-spiller i Riyadh tirsdag.





05.01.2023 14:28

Saudi-Arabia har på papiret fortsatt svært strenge regler når det kommer til forhold mellom menn og kvinner. Det er blant annet forbudt å bo sammen dersom man ikke er gift.

Ifølge Bild blir det ikke et problem for den portugisiske superstjernen. «Myndighetene ser ut til å lukke øynene», skriver den tyske avisen.

En ikke navngitt saudiarabisk advokat har forklart situasjonen i detalj til det spanske nyhetsbyrået EFE:

– Selv om rikets lover fortsatt forbyr å leve sammen uten ekteskapskontrakt, har myndighetene nylig begynt å lukke øynene og ikke lenger straffeforfølge noen. Det til tross for at disse lovene blir brukt når det er et problem eller en forbrytelse.

– Myndighetene blander seg ikke inn i denne saken. Gitt oppmerksomheten Ronaldo bringer til Saudi-Arabia, vil de helt sikkert gjøre et unntak uten mye oppstyr, sier en annen advokat.

Ronaldo og Rodriguez har vært kjærester siden 2017. De har to døtre sammen. (NTB/VG)