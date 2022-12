VM-oppvask: Syv trenere er allerede borte

Fire lag og fire kamper gjenstår av årets VM. For lagene som har røket ut, har skittentøyvasken for alvor begynt.

HJEMREISE: Gio Reyna, skuffet etter tapet i 8-delsfinalen mot Nederland.

Kristian Arnesen Strømshoved, VG

12. des. 2022 22:55 Sist oppdatert nå nettopp

Mens Argentina, Kroatia, Marokko og Frankrike gjør seg klar for semifinalene, leter andre nasjoner etter forklaringer, syndebukker og løsninger på hvorfor de ikke fikk det til å stemme i fotball-VM.

Blant de er USA, som tok seg videre fra sin gruppe etter andreplass bak England, men som røk i åttedelsfinalen etter tap for Nederland.

– Vi var klare for å bestille flybillett hjem, så ekstremt var det, fortalte USAs landslagssjef Gregg Berhalter, og siktet til en spiller på i troppen, på en lederkonferanse i New York denne helgen ifølge Charterworks.

En rekke medier, blant annet The Athletic, meldte tidlig at spilleren Berhalter omtalte skulle være Gio Reyna.

20-åringen, som til daglig spiller i Borussia Dortmund, fikk kun i underkant av én time spilletid i mesterskapet i Qatar, noe som fikk flere til å reagere.

Spiller unnskyldte seg

Forklaringen på hvorfor han ikke spilte mer, ga Berhalter på konferansen etter å ha blitt spurt om «hvordan han håndterer vanskelige avgjørelser rundt prestasjon».

– Et eksempel jeg kan gi deg: I VM hadde vi en spiller som åpenbart ikke innfridde forventningene på og utenfor banen. En av 26 spillere, så det skilte seg ut. Som stab satt vi sammen i timevis og tenkte på hva vi skulle gjøre med denne spilleren, fortalte Berhalter.

Det hele endte med at Reyna unnskyldte seg for sine lagkamerater. Tirsdag tok 20-åringen til Instagram for å forklare sin side av saken.

– Like før VM fortalte Berhalter til meg at min rolle kom til å bli begrenset. Jeg var knust, skriver Reyna blant annet i innlegget.

– Jeg er en emosjonell person, og jeg anerkjenner at jeg lot følelsene ta overhånd og påvirket treningene og oppførselen min for noen dager etter at jeg fikk beskjeden. Jeg beklaget til mine lagkamerater og trenere, og jeg ble tilgitt. Deretter ristet jeg av meg skuffelsen, og ga alt jeg hadde både på og utenfor banen, skriver han videre.

Flere trenere forsvinner

Reyna blir etter alle solemerker å se i neste mesterskap for USA. For en rekke trenere er det mindre trolig.

I alt har syv landslag «mistet» sin sjef etter VM, enten fordi treneren har fått sparken, eller trukket seg av egen fri vilje:

Spania. Luis Enrique: Fikk sparken.

Brasil: Adenor Leonardo Bacchi: Ga seg.

Belgia. Roberto Martínez: Ga seg.

Nederland. Louis van Gaal: Avklart før mesterskapet.

Mexico. Gerardo Martino: Ga seg.

Ghana. Otto Addo: Ga seg.

Sør-Korea. Paulo Bento: Ga seg.

– Det har vært en glede. Jeg er så stolt av disse spillerne. Det har vært utrolig, det har gått seks år hvor vi har vært i stand til å gjøre alt man ønsker å gjøre i en klubb eller på et landslag, og det gjør meg ekstremt stolt, sa Martinez da det ble klart at han ikke ville være med videre, ifølge BBC.

Belgia, som på forhånd var utpekt som en av favorittene til å kjempe om VM-trofeet, tok seg ikke videre fra gruppespillet.

Peker på politisk fokus

Heller ikke Danmark tok seg videre fra gruppespillet. På de tre kampene de fikk i årets mesterskap, ble de kun stående med ett poeng etter uavgjort mot Tunisia.

Enn så lenge sitter landslagssjef Kasper Hjulmand trygt. Overfor dansk TV 2 har direktøren i det Danske fotballforbundet (DBU), Peter Møller, sagt at de ønsker et langt samarbeid med 50-åringen.

Selv har Hjulmand for lengst begynt å reflektere over hvorfor det gikk som det gikk.

Uten å trekke konklusjoner, peker han på én ting som ble et moment de helst skulle vært foruten: Politikken i og rundt mesterskapet i Qatar.

– I ettertid hadde det vært bedre for laget om jeg bare hadde sagt: Stopp, fotball! Er det noen andre fotballspørsmål? Og så kunne vi ha forlatt rommet hvis det ikke var det. Jeg vet at det fikk enorme konsekvenser, sier Hjulmand i et lengre intervju med dansk TV 2.

50-åringen sikter til den enorme mengden spørsmål som ble rettet mot landslaget etter deres første kamp i mesterskapet. Like i forkant bestemte de seg for å ikke bruke det omstridte «One Love»-kapteinsbindet, i frykt for straff.

Det og andre politiske spørsmål knyttet til VM tok ifølge Hjulmand mer plass enn spørsmålene om selve kampen.