Cupen: Rekdal i kjempetrøbbel – Rosenborg ligger to mål under

(Stjørdals/Blink – Rosenborg 2–0, kampen pågår) Trønderrivalen Stjørdals/Blink sjokkerer Rosenborg i Stjørdal. Flere eliteserielag har store problemer. Her får du løpende oppdateringer om cupbombene!

I TRØBBEL: Kjetil Rekdal og Rosenborg ligger under mot Stjørdals/Blink. Vis mer

I Trondheim tok Stjørdals/Blink ledelsen 1–0 over Rosenborg i annenomgang, og en allerede hardt presset Kjetil Rekdal svetter på sidelinjen. Onsdag bekreftet Rekdal at han fortsetter som RBK-trener, men nå går det mot nok en nedtur. Etter 58 minutter stanget Andreas Fossli 2. divisjonslaget Blink i ledelsen.

Det koker i Trondheim by og misnøyen er stor. RBKs supportergruppe «Kjernen» vil ha Rekdal fjernet, og tilliten vinnes neppe tilbake etter det som er i ferd med å skje på Sandskogan stadion. Robin Hermanstad har doblet ledelsen til Stjørdals/Blink!

Også på Østlandet sliter eliteserielagene:

Et forferdelig selvmål fra Nikolas Walstad sendte 2. divisjonslaget Kjelsås i ledelsen over Stabæk etter 15 minutter. Fem minutter senere doblet Jens Bonde Aslaksrud til to.

Og Kjelsås fortsatte å ryste Bærumslaget. Eivind Frøhaug Willumsen økte til 3–0 i første omgang.

Nicolas Pignatel Jenssen har imidlertid gitt Stabæk en god start på annenomgang med en redusering. Det står 3–1.

Både Lillestrøm, Sarpsborg 08 og Odd havnet under før det var spilt ti minutter.

På Jessheim stadion tok Ull/Kisa ledelsen mot Lillestrøm etter ni minutter ved Simen Hammershaug. Forrige sesongs cupfinale-taper sin jakt på en ny cupfinale ser ut til å ha fått seg en knekk. Ole Sebastian Sundgot, LSK-legenden Arild Sundgots nevø, ga Ull/Kisa 2–0-ledelse i første omgang.

Akor Adams har redusert til 1–2 etter 72 minutter.

Frigg scoret mot Sarpsborg 08 etter ti minutter og Notodden mot Odd etter åtte. Både Sarpsborg og Odd utlignet til 1–1 like etter. Odd leder 3–1 i annenomgang.

Frigg tok tilbake ledelsen mot 08 da Peder Nomell satte 2–1, og som Kjelsås gjør mot Stabæk: Osloklubben ryster Sarpsborg. Ola Johan Antonsen-Meløy la på til 3–1, før Martin Andersen reduserte til 2–3 for sarpingene like etter.

I andre omgang har 08 utlignet til 3–3.

Tromsdalen har tatt ledelsen 1–0 over Tromsø.

I Sogndal leder Brann 4–1 over 3. divisjonslaget Fjøra. Sønnen til Tore André Flo, Johan Svedal Flo, satte Fjøras redusering.