Kjempeskrell for Lillestrøm og Stabæk: – Tenkte «faen altså»

(Ull/Kisa – Lillestrøm 3–2 e.e.o., Kjelsås – Stabæk 3–1, Lyn – Vålerenga 1–2) Lillestrøm hentet seg tilbake etter å ligget under med to, men måtte gi tapt i ekstraomganger. I Oslo rystet Kjelsås Lars Bohinen og co. og sendte Stabæk på hodet ut av cupen.

RØK UT: Akor Adams scoret to, men han og Lillestrøm tapte likevel mot Ull/Kisa og er ute av cupen.

01.06.2023 18:30 Oppdatert 01.06.2023 21:08

Forrige sesongs cupfinale-taper, Lillestrøm, var ute etter å revansjere seg, men i jakten på en ny cupfinale sa det stopp allerede i andre runde.

Mot Ull/Kisa røk kanarifuglene på et 2–3-tap etter ekstraomganger.

– Brutalt. Det er kjedelig og tungt. Man vet at den andre og tredje runden for eliteserielag er «tricky». Det er klemt inne i et tett kampprogram.

– Vi har et spillemessig stort overtak, og en haug av sjanser som vi ikke klarer å omsette. Så er Ull/Kisa veldig effektive, og da ble det vår tur i år til å se litt i bakken med lut nakke og rygg, og kare seg hjem ute av cupen for 2023, sier Lillestrøm-trener Geir Bakke til NRK etter kampen.

På Jessheim stadion tok 2. divisjonsklubben Ull/Kisa ledelsen etter ni minutter ved Simen Hammershaug.

Så økte Ole Sebastian Sundgot, LSK-legenden Arild Sundgots nevø, til 2–0 i samme omgang.

Akor Adams reduserte til 1–2 etter 72 minutter. Så, som så mange ganger denne sesongen, utlignet samme mann til 2–2 på overtid.

– Da tenkte jeg «faen, altså». Det var sånn vi skulle slå de, men så går de ekstremt tomme, de har knapt en på midtbanen i ekstraomgangene der. Vi får energi og får sjansen til flere mål. Det er utrolig stort, jeg er vanvittig stolt over spillerne, klubben og publikum, sier Landro.

Dermed måtte det avgjøres i ekstraomganger. Der tok Ull/Kisa ledelsen 3–2 ved Andreas Rosendal Nyhagen etter bare tre minutter.

En dårlig start for «Fugla» endte dårlig. Cupfinalisten fra 20. mai i år er ute.

– Hvordan beskriver du stemningen nå kontra for et par uker siden?

– Dårlig. Det blir aldri god stemning i et ambisjonsrikt miljø når man ikke presterer godt nok. Sånn er det alltid, sier LSK-trener Geir Bakke.

Også Stabæk fikk en tung kveld i NM.

Et forferdelig selvmål fra Nikolas Walstad sendte Kjelsås i ledelsen over Stabæk etter 15 minutter. Fem minutter senere doblet Jens Bonde Aslaksrud til to.

Og Kjelsås fortsatte å ryste Bærumslaget. Eivind Frøhaug Willumsen økte til 3–0 i første omgang.

Nicolas Pignatel Jenssen ga Stabæk en god start på annenomgang med en redusering, men det stoppet der.

Dermed har også Stabæk røket ut av cupen i andre runde.

I Oslo var det duket for en skikkelig klassiker da Lyn ønsket Vålerenga velkommen.

«Enga» fikk en god start da Lyns Ibba Laajab satte ballen i eget nett, men Julius Skaug ryddet opp etter lagkompisen i annenomgang og utlignet til 1–1.

Det var likevel storebrors kveld. Mohamed Ofkir fastsatte resultatet til 2–1 og Vålerenga-seier. Da stormet «Klanen» banen på Bislett i enorm jubel.

Jubel ble det derimot ikke i Trøndelag. Rosenborg røk ut mot Stjørdals/Blink etter å ha tapt 1–2.

