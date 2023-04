Barcelona knuste bunnlaget: Lewandowski scoret to

(Elche–Barcelona 0–4) Etter tre kamper uten scoring slo Barcelona-spiss Robert Lewandowski tilbake.

MÅLKONGE: Barcelonas polske måljeger scoret to mål lørdag.

01.04.2023 22:56

Barcelona er 15 poeng foran serietoer Real Madrid etter storseieren søndag.

Elche har bare to seire på 27 kamper og ble et lett bytte for serielederen i La Liga lørdag kveld.

Barcelona tok sesongens 23. seier på 27 kamper. Robert Lewandowski scoret kampens første mål etter 20 minutter, og han kjente kanskje litt lettelse. Måltørken er over for spissen som kom til lørdagens kamp uten nettkjenning i de tre siste kampene. Lewandowski scoret også kampens tredje mål.

Ansu Fati scoret 2–0-målet, mens Ferrand Torres scoret kampens fjerde og siste mål etter 70 minutter.

Real Madrid møter Real Valladolid palmesøndag.