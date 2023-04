Guardiola hyller Haalands rekordras – vil at han knuser alle

MANCHESTER (VG) (Manchester City – Leicester 3–1) Erling Braut Haalands rekordras fortsetter – men trener Pep Guardiola tror det er noe annet nordmannen virkelig vil ha.

USTOPPELIG: Erling Braut Haaland.





15.04.2023 22:04

– Jeg vil at han skal knuse alle mulige rekorder. Det betyr at han scorer mål og hjelper oss. Men jeg tror det han virkelig vil er å vinne titler, og det kjemper vi fortsatt om, sier Guardiola på VGs spørsmål om hvor mye vekt han legger på Haalands rekorder.

22-åringen fra Bryne ble byttet ut ved pause, etter å ha scoret sitt 31. og 32. seriemål for sesongen. Sistnevnte gjorde at han tangerte Mohamed Salahs rekord for antall scoringer i Premier League med 20 lag.

Nr. 31 : Fra 11 meter etter en «VAR-straffe». Muligens et lite sleivtreff, men ballen snek seg inn via stolpen.

Nr. 32: Løftet ballen iskaldt over gjestenes danske målvakt Daniel Iversen, etter en gjennombruddspasning av Kevin De Bruyne.

Hjemme i Norge satte rapduoen Karpe på sin side rekorder i Spellemann-utdelingen. Da VGs forside ble delt på Instagram-historier av Karpe med påskriften «Heia Norge», så Haaland sitt snitt til en aldri så liten videredeling:

REKORD PÅ REKORD: De to toppsakene på VG-fronten spilte godt sammen, og både Karpe og Haaland delte dette øyeblikksbildet av vg.no.

Nordmannen har imidlertid åtte kamper igjen av ligasesongen, og god tid til å slette ytterligere rekorder.

– Jeg tror han er nærme å bryte alle disse rekordene, sier Guardiola.

Det gir mulighet til å vise til VGs Haaland-tracker, som har en fullstendig oversikt over rekordene han har slått og de han kan slå.

Hvordan var reaksjonen hans da han fikk beskjeden om at han ikke fikk spille andre omgang?

– Utmerket, som alltid. Både han og John (Stones) kommer fra skader, og han spilte 90 minutter mot Bayern München for bare fire dager siden, sier Guardiola – og roser nordmannens kroppsspråk og dedikasjon til laget.

Se scoringene her:

Utenfor presserommet der VG sitter, gikk nordmannen gjennom pressesonen – en sjeldenhet, ifølge de lokale journalistene. The Athletic-journalist Sam Lee skriver på Twitter at Bernardo Silva forsøkte å dytte Haaland mot journalistene og spurte «vil dere ha et intervju med Erling?».

Lee utdyper at nordmannen ikke reagerte nevneverdig på portugiserens spilloppmakeri, og fortsatte rett frem uten å signalisere nevneverdig ønske til å stoppe.

PEP-TALK: Pep Guardiola var veldig avslappet under store deler av Manchester Citys kontrollerte 3–1-seier over Leicester lørdag kveld, men fyrte seg opp etter en situasjon noen minutter før slutt.

Et lite tilbakeblikk: Stort mer fikk i VGs reporter ut av Haaland da han landet på privatflyterminalen på Gardermoen forrige vår: