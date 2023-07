Styreleder raser og dommersjef erkjenner VAR-trøbbel: – Fotballen lider

Etter at VAR brukte over syv minutter på å avgjøre en offside raste Vålerengas styreleder. Dommersjef Terje Hauge erkjenner at kritikken er berettiget.

– Det er ikke godt nok, det er vi alle enige om, sier dommersjef Terje Hauge til VG søndag kveld.

For under eliteseriekampen mellom Odd og Vålerenga tok det over syv minutter fra ballen lå i mål, til dommer Sivert Øksnes Amland hadde dømt scoring til Odd.

Styreleder i Vålerenga, Tuva Ørbeck Sørheim, var tydelig oppgitt over situasjonen – i likhet med ekspertene.

«VAR-svett i Skien. Så jævla mange minutter ekstra dreper kampen», var dommen fra Ørbeck Sørheim på Twitter.

– Sånn som praktiseringen av VAR er nå, fungerer det ikke. Fotballen som vi er så glad i lider under det, utdyper Ørbeck Sørheim overfor VG.

– Vi tar dette med til utvikling, læring og evaluering. Det er ingen tvil om at dette tar for lang tid, sier Hauge.

Dommersjefen forklarer at under situasjonen som utspilte seg var det flere elementer som måtte sjekkes ut og som gjorde at det tok så lang tid.

Ifølge Hauge var det kun snakk om noen få centimeter som sørget for at Odd-spilleren var onside, og selvmålet til Simen Juklerød ble stående.

forrige





fullskjerm neste VAR-DRAMA: Det var videodømmingen som stjal overskriftene i eliteserieoppgjøret mellom Odd og Vålerenga. 1 av 2 Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Ørbeck Sørheim mener først og fremst at flyten og spontaniteten i kampen forsvinner når VAR bruker flere minutter på å evaluere en situasjon.

Supporterne har gitt klar beskjed om at de er imot VAR, og Ørbeck Sørheim erkjenner at de har et poeng.

– Vi i klubben tar selvkritikk. Vi støttet VAR fra starten av, men man ser nå at supporterne så tydeligere enn oss hvordan dette kom til å utspille seg, sier hun.

IKKE IMPONERT: Vålerenga-styreleder Tuva Ørbeck Sørheim (t.v), her sammen med hovedtrener Geir Bakke og sportssjef Joacim Jonsson fra da Bakke ble presentert som hovedtrener tidligere i juli. Vis mer

– De som jobber med det er blant de mest erfarne, så får vi evaluere hvordan vi kan gjøre dette bedre og hva andre ting vi kan gjøre, sier Hauge.

Etter at Juklerød hadde gjort opp for selvmålet med sin utligning, utspilte det seg en ny VAR-situasjon i Skien. Vegar Eggen Hedenstad fikk både straffe og sitt andre gule kort mot seg, og Espen Ruud ble matchvinner da han banket straffen i mål.

– Når jeg får se stillbilder etter en anbefaling fra VAR-rommet, så ser jeg måten Hedenstad treffer Odd-spilleren på, med knottene oppå ankelen hans. Etter retningslinjene er det derfor både en forseelse og et klart gult kort, sier dommer Sivert Øksnes Amland til TV 2.

ODD-SEIER: Hjemmelaget kunne juble etter Espen Ruuds straffemål. Vis mer

Vålerenga tapte med det sin niende kamp på 14 eliteseriekamper denne sesongen. Med det er Geir Bakkes mannskap på kvalifiseringsplass med 11 poeng, ett over Sandefjord på direkte nedrykk.

Lørdag kommer nettopp Sandefjord på besøk til Intility Arena.

– Vi må vinne neste kamp. Nå har vi fått ny trener på plass, så jeg tror det kommer til å skje mye i laget fremover. Jeg har troen og tenker egentlig at det skal gå fint, sier Ørbeck Sørheim om situasjonen klubben er inne i.