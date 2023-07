Brennhete Tripic bærer på en drøm: – Jeg er kanskje naiv

Pappa for første gang, snart bryllup, toppscorer og kaptein for sølvjagende Viking. 2023 kan bli et stort år, men noe mangler for at det skal bli komplett for Zlatko Tripic (30).

Viking-kaptein Zlatko Tripic er på vei mot sin absolutte toppform på et Viking-lag som strutter av selvtillit. Nå håper 30-åringen på å få oppfylt et stort ønske han har. Vis mer

– Det er vanvittig deilig å være Viking-spiller nå. Vi elsker å vinne fotballkamper og er heldige som får oppleve dette. Så gjelder det å nullstille. Det har vi vært flinke til, sier Zlatko Tripic til Aftenbladet.

Det er ikke bare 30-åringen som framstår i en topptrimmet utgave for tiden. Som lag står Viking med seks strake seirer og er i føringen om sølvplassen i eliteserien.