Dansk avis: RBK henter kantspiller

22 år gamle Emil Frederiksen skal være på vei til Rosenborg.

Danske BT melder at Rosenborg er i ferd med å utløse utkjøpsklausulen til Emil Frederiksen i Sønderjyske. 22-åringen fra Danmark skal ifølge den danske avisen koste klubben 100.000 euro.

Frederiksen har sju mål på ni kamper på dansk nivå to denne sesongen. Han har stort sett spilt høyre ving denne sesongen. RBKs trener Svein Maalen har vært tydelig på at klubben mangler vingspillere for å spille 4–3–3.

Saken oppdateres