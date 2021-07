Sportssjefen om Bamba-salget: – Det gjør selvfølgelig litt vondt

Daouda Bamba selges. Brann mister toppscoreren, men får friske millioner inn.

Daouda Bamba har spilt sin siste kamp i Brann-trøyen.

Nå nettopp

– Jeg kan ikke kommentere på hvilken sum vi får, men det jeg kan si er at det er et riktig fint og godt tilbud med tanke på hvor kort tid han har igjen av kontrakten, sier Branns sportssjef, Jimmi Nagel Jacobsen til BT.

Daouda Bambas kontrakt med Brann går ut ved årsskiftet, men nå ser det ut som lagets toppscorer kommer til å forlate klubben noen måneder før kontraktslutt.

Mandag ettermiddag kom nyheten om at Bamba var på vei til Tyrkia, noe BA var først til å melde.

Får millioner

BT får opplyst at Brann vil få tre millioner kroner for 26-åringen, omtrent en tredjedel av det de betalte for ivorianeren i 2018.

Nagel Jacobsen kan bekrefte at 26-åringen er i Tyrkia for å ferdigstille overgangen til Altay, som forrige sesong rykket opp til den øverste divisjonen i landet.

– Jeg kan bekrefte at han har reist for å se om ting kommer på plass, men ingenting er klart akkurat nå, sier dansken.

– Det er et riktig fint og godt tilbud, sier Jimmi Nagel Jacobsen om Altays bud på Bamba.

– Brann skal være fornøyde

Ballspark-ekspert Erik Huseklepp mener det totalt sett er bra for klubben at Bamba blir solgt i sommer i stedet for å forlate klubben gratis etter sesongen.

– Brann skal være fornøyde med å få så mye for Bamba. Det tror jeg er maks av hva de kunne fått for han nå i sommer, sier Huseklepp.

Likevel påpeker han at den triste tabellsituasjonen gjør valget om salget vanskeligere.

Og sportssjefen på Stadion erkjenner at det ikke er ideelt å selge toppscoreren sin midt i en kamp for å unngå nedrykk til OBOS-ligaen.

– Det gjør selvfølgelig litt vondt. Bamba har laget mange mål i det siste, men vi kan ikke bare la oss styre av den siste perioden. Den kan ikke være helt avgjørende, sier Branns sportssjef.

Daouda Bamba ble hentetfra Kristiansund da Brann jaktet gull og hadde solgt Sivert Heltne Nilsen i 2018.

– Mange vil kalle Bamba en fiasko, men det synes jeg er urettferdig. Selv om han ikke har innfridd de store forventningene og vært en stor suksess, sier Huseklepp.

I fjor ble Bamba den første Brann-spiller på mange år til å score tosifret i Eliteserien.

Daouda Bamba har scoret i de fem siste kampene, og er lagets soleklare toppscorer. – Det gjør selvfølgelig litt vondt, sier Branns sportssjef om å selge 26-åringen.

På utkikk etter spiss

Brann er, og har vært, på aktiv spissjakt lenge.

– Vi holder øye med mange spillere i forskjellige posisjoner, også på spissplass. Det hadde vi gjort både om Bamba hadde blitt værende eller forlatt klubben, sier Jacobsen.

Alexander Søderlund kan bli Bambas erstatter, men spissens overgang til Brann, som så ut til å gå i boks torsdag forrige uke, er foreløpig satt på vent. Samtalene er forventet å fortsette denne uken.

Huseklepp mener Søderlund kan tilføre laget andre ferdigheter sammelignet med Bamba, dersom overgangen blir en realitet.

– Tilstedeværelsen i boks vil være mye bedre med Søderlund. Han kan også være med på å løfte resten av spillerne, og det er en egenskap jeg føler at Bamba ikke har i like stor grad.

Ballspark-eksperten mener likevel at det ikke vil være nok med bare Alexander Søderlund dersom Daouda Bamba forlater klubben.

– Da må de etter min mening hente både en kant og en spiss. Jeg tror det er for tynt med bare én spiss inn, konkluderer den tidligere Brann-spilleren.